Sudan: proseguono gli scontri nell'area di Khartum

- Proseguono nelle tre città gemelle dello Stato di Khartum - Khartum, Khartum Bahri e Omdurman - gli scontri tra le Forze armate sudanesi (Saf) e le Forze di supporto rapido (Rsf). Una fonte residente nella zona di Kober, a Khartoum Bahri, ha riferito ad "Agenzia Nova" di violenti scontri in atto con l'uso di armi pesanti e leggere. Si continua a combattere anche nell'area del quartier generale dell'emittente radiotelevisiva statale e intorno al palazzo presidenziale, con le Saf che continuano ad effettuare attacchi aerei e le Rsf che utilizzano la contraerea. Entrambe le parti si accusano a vicenda per la violazione della tregua che sarebbe dovuta entrare in vigore oggi per una settimana. Ieri le Saf hanno confermato l'accettazione dell'iniziativa dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) per affrontare la crisi sudanese, che prevede l'estensione dell'attuale tregua a più di sette giorni e la nomina di rappresentanti di tutte le parti per discutere con i presidenti di Sud Sudan, Kenya e Gibuti, d'intesa con le iniziative dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti, tuttavia le Rsf non si sono espresse al riguardo. (Res)