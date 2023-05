Ue: Bce, prospettive di inflazione ancora troppo elevate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive dell'inflazione nell'Eurozona “continuano a essere troppo elevate per troppo tempo”. È quanto comunica il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) evidenziando che, per tale motivo, ha deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base. L'organo di vertice dell'Eurotower aggiunge che, “in generale”, gli ultimi dati a sua disposizione “sostengono ampiamente” la sua precedente valutazione sugli sviluppi del livello generale dei prezzi. Negli ultimi mesi, l'inflazione principale è infatti diminuita, ma la pressione sottostante dei prezzi “rimane forte”. Allo stesso tempo, le manovre restrittive attuate dalla Bce vengono trasmesse “con forza alle condizioni di finanziamento e monetarie” nell'area dell'euro. Tuttavia, “permane l'incertezza sui ritardi e la forza” della trasmissione dei rialzi dei tassi all'economia reale. Il Consiglio direttivo della Bce afferma quindi che le sue future decisioni di politica monetaria porteranno tali indicatori a “livelli sufficientemente restrittivi per raggiungere un tempestivo ritorno dell'inflazione all'obiettivo di medio periodo del 2 per cento”: I tassi rimarranno a questi livelli “finché sarà necessario”. Inoltre, l'organo di vertice dell'Eurotower continuerà a seguire un approccio fondato sui dati al fine di determinare portata e durata delle strette monetarie. In particolare, le decisioni sui tassi continueranno a essere basate sulla valutazione delle prospettive dell'andamento del livello generale dei prezzi, “alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, delle dinamiche dell'inflazione sottostante e dalla forza della trasmissione alla politica monetaria”. Per il Consiglio direttivo della Bce, i tassi di interesse rimangono lo “strumento primario” al fine di impostare la politica monetaria. In parallelo, il portafogli del Programma per l'acquisto di titoli (App) continuerà a essere ridotto a “un ritmo misurato e prevedibile”. Inoltre, il Consiglio direttivo della Bce “si aspetta” di fermare i reinvestimenti nel quadro dell'App a luglio prossimo. Intanto, il taso sui depositi viene aumentato al l 3,25 per cento, mentre quelli di rifinanziamento principale e marginale salgono rispettivamente al 3,75 e al 4 per cento.Come nota il Consiglio direttivo della Bce, il portafogli dell'App sta diminuendo a “un ritmo misurato e prevedibile”, con l'Eurosistema che non reinveste tutti i pagamenti principali dei titoli in maturazione. Il declino ammonterà in media a 15 miliardi di euro al mese fino a giugno prossimo. Dal mese successivo, il vertice dell'Eurotower prevede di sospendere l'App. Con riguardo al Piano di emergenza per l'acquisto di titoli contro la pandemia di Covid-19 (Pepp). , la Bce intende reinvestire i pagamenti principali delle obbligazioni in maturazione “almeno fino alla fine del 2024”. In ogni caso, il futuro rinnovo del portafogli del Pepp verrà gestito “per evitare interferenze con l'appropriata posizione di politica monetaria”. Nel reinvestire i rendimenti del Pepp, il Consiglio direttivo della Bce continuerà ad applicare “flessibilità”, prestando attenzione a contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione di politica monetaria relativi alla pandemia di Covid-19. Con le banche che restituiscono i fondi assunti in prestito con le operazione mirate di rifinanziamento a più lungo termine, il Consiglio direttivo della Bce valuterà periodicamente come queste iniziative contribuiscono alla sua politica monetaria. Il vertice della Bce ribadisce di essere pronto ad aggiustare tutti i propri strumenti all'interno del proprio mandato per assicurare che l'inflazione torni all'obiettivo del 2 per cento nel medio periodo. A tal fine, la “cassetta degli attrezzi” della Bce è “completamente equipaggiata per fornire sostegno di liquidità al sistema finanziario” dell'Eurozona, “se necessario”. Inoltre, lo Strumento per la protezione della trasmissione della politica monetaria (Tpi) è “disponibile per contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate che rappresentano una seria minaccia per la trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi dell'area dell'euro”. In questo modo, il Consiglio direttivo della Bce può adempiere “in maniera più efficace al proprio mandato per la stabilità dei prezzi” (Geb)