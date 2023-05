Frontalieri: Tirelli (Nm), accordo con Svizzera per tassazione concorrente e non solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 "erano 370 mila i lavori transfrontalieri italiani in Svizzera, il 16 per cento in più del 2017. L'accordo firmato a Roma il 23 dicembre 2020 stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza sia a quello fonte del reddito da lavoro dipendente. L'imponibile riguarda l'80 per cento del Paese dove si lavora. Lo Stato di residenza applica poi la propria tassazione sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato. Al lavoratore svizzero che opera in Italia l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'Irpef saranno ridotte del 20 per cento". Lo ha detto il deputato di Noi moderati-Maie, Franco Tirelli, nella sua dichiarazione di voto, in Aula alla Camera, per l'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo alla tassazione dei lavoratori frontalieri. "La disoccupazione sarà equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi, a meno che quella italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera - ha aggiunto il parlamentare -. I Comuni di frontiera avranno un finanziamento di 89 milioni di euro annui, e per potenziamento infrastrutture e sostegno ai salari arrivano 1,66 milioni di euro con l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo economico. La ratifica di tale Accordo, archiviando di fatto l'Accordo di amicizia tra i due Paesi stipulato nel periodo Covid per disciplinare il lavoro in smart working, chiude una intera stagione storica e apre un ritorno alla normalità".(Rin)