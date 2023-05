Infrastrutture: Mit, in Sicilia nessuno stop ai lavori sulla Siracusa-Gela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori dell’importante arteria siciliana che collega Siracusa a Gela non si sono fermati. Lo assicura una nota del ministero delle Infrastrutture. Nelle scorse settimane si erano verificate proteste da parte delle maestranze per mancati pagamenti da parte del committente Consorzio autostrade siciliane (Cas) alle società appaltatrici. La questione atteneva ad un fermo da parte della Banca d’Italia del trasferimento dei fondi relativi alla compensazione per il cosiddetto ‘caro materiali’, dovuta all’esistenza di un debito pregresso del CAS sulle cui casse gravava un pignoramento. Il 26 aprile scorso - prosegue il Mit - la Banca d’Italia, a seguito della regolarizzazione della posizione da parte del Consorzio, ha provveduto allo sblocco dei pagamenti. Pertanto il Mit erogherà nell’immediato l’acconto relativo al secondo semestre 2021 pari a 2,5 milioni e successivamente trasferirà anche l’acconto dei fondi relativi al primo semestre 2022 pari a 4,7 milioni. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini segue con attenzione la vicenda: l’impegno è quello di garantire la realizzazione delle infrastrutture per sostenere lo sviluppo e l’economia nazionale anche nelle aree a forte vocazione turistica come il Sud Italia e, nondimeno, a salvaguardare posti di lavoro e imprese, conclude la nota. (Com)