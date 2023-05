Siria-Iran: incontro tra ministri Telecomunicazioni, focus su sviluppo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Telecomunicazioni e della tecnologia della Siria, Iyad al Khatib, ha discusso oggi con il ministro delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'Iran, Issa Zarepour, e la delegazione al suo seguito dei modi e delle prospettive per rafforzare e sviluppare la cooperazione tra i due Paesi nel settore di cui si occupano. Lo riferisce l'agenzia di stampa filogovernativa "Sana". Al Khatib ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra i due Paesi amici e del beneficio delle esperienze e delle competenze iraniane nel miglioramento dei servizi di comunicazione in Siria e nel completamento di progetti, "ostacolati da misure economiche coercitive unilaterali", ovvero le sanzioni. Da parta sua, il ministro iraniano ha ribadito che Teheran è stata e rimarrà al fianco della Siria in tutti i campi per affrontare tutti i problemi che ne ostacolano la solidità e lo sviluppo. Zarepour ha sottolineato la costante disponibilità dell'Iran a sostenere la Siria e il suo popolo nella fase di ricostruzione in termini di sicurezza delle comunicazioni e dei requisiti tecnologici al fine di fornire i migliori servizi, sviluppare la rete di telecomunicazioni e ottenere un'ulteriore cooperazione nel campo dello spazio, sfruttando l'alta risoluzione delle immagini prese dai satelliti iraniani e delle informazioni fornite da queste immagini che sono utili nell'agricoltura. L'incontro rientra nel quadro della visita a Damasco del presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi. (segue) (Lib)