Siria-Iran: incontro tra ministri Telecomunicazioni, focus su sviluppo settore (2)

- Il presidente della Siria, Bashar Assad, e l'omologo iraniano, Ebrahim Raisi, hanno firmato il 3 maggio a Damasco un memorandum d’intesa per un piano globale di cooperazione strategica a lungo termine tra i due Paesi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana filo-governativa “Sana”, spiegando che la firma è avvenuta durante la visita di Raisi in Siria, la prima da parte di un presidente iraniano dallo scoppio della guerra nel 2011. Alla presenza dei due presidenti, sono stati firmati diversi accordi di cooperazione nei settori dell'agricoltura, del petrolio, dei trasporti, delle zone franche, delle comunicazioni e non solo. “Nella discussione odierna ampio spazio è stato dedicato alle relazioni economiche”, ha detto Assad durante una conferenza stampa che ha seguito la firma degli accordi. “Abbiamo ribadito la volontà di rafforzare le relazioni bilaterali attraverso lo sviluppo di meccanismi che consolidino il livello degli scambi e degli investimenti tra i due Paesi”, ha aggiunto Assad, indicando che “questi accordi mitigano gli effetti delle sanzioni che ci sono state imposte, approfittando del progressivo spostamento degli equilibri verso est, che libererà le economie internazionali dal dominio dell'Occidente”. “Abbiamo discusso del rafforzamento delle relazioni in tutti i settori e siamo determinati a consolidare le relazioni con gli altri Paesi della regione. Le intese firmate oggi, in particolare quelle in ambito economico e commerciale, sono nell’interesse di entrambi i Paesi”, ha affermato, da parte sua, Raisi. Il presidente iraniano è giunto oggi a Damasco accompagnato da una delegazione ministeriale politica ed economica. (segue) (Lib)