Ue: Lagarde (Bce), determinati a combattere l'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) è “determinato a combattere l'inflazione” nell'Eurozona per riportarla all'obiettivo del 2 per cento. A tal fine, l'Eurotower presta “molta attenzione a tutti i dati a sua disposizione”. È quanto dichiarato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, nella conferenza stampa che sta tenendo al termine della riunione del Consiglio direttivo dell'autorità di politica monetaria europea. In questo modo, Lagarde ha commentato la decisione di alzare i tassi di 25 punti base. Per la presidente della Bce, la trasmissione delle decisioni dell'Eurotower sta funzionando nel settore finanziario, mentre permane incertezza sul loro trasferimento nell'economia reale. Nel riportare l'inflazione all'obiettivo del 2 per cento, ha infine affermato Lagarde, “abbiamo fatto molta strada, ma molta rimane da percorrere: non siamo ancora arrivati alla meta” (Geb)