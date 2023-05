Professioni: Prisco, riattivare Osservatorio per la sicurezza presso il Viminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raccolgo la sollecitazione del presidente De Nuccio per la riattivazione dell'Osservatorio della Polizia per la sicurezza delle libere professioni - istituito nel 2010 presso il ministero dell'Interno dall'allora ministro Maroni e dal sottosegretario Mantovano - nell'ottica di una sicurezza sempre più partecipata e condivisa. È quanto ha dichiarato il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, intervenendo oggi a Roma all'assemblea generale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. “È all'attenzione del Viminale la questione della sicurezza dei professionisti che lavorano per la pubblica amministrazione e a supporto dell'Autorità giudiziaria, maggiormente esposti a intimidazioni e aggressioni, anche mortali, come dimostrano recenti episodi di cronaca che hanno visto alcuni commercialisti uccisi nello svolgimento del loro lavoro. Il ministero dell'Interno intende procedere al monitoraggio delle condizioni in cui lavorano gli appartenenti alle categorie professionali”, ha sottolineato Prisco, che ha aggiunto: “Il ruolo dei commercialisti, quali garanti della legalità, all'interno degli organi di revisione contabile degli Enti locali, oggi è più che mai delicato essendo i Comuni chiamati a gestire i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Così come importante è anche il supporto al ministero dell'Interno delle categorie professionali, ed in particolare dei commercialisti, nella gestione delle competenze in materia di antiracket, antiusura e antimafia". (Rin)