Agroalimentare: Beduschi, Food & Science Festival mostra il volto più diretto e vicino a tutti dell'agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la tre giorni di programma, e attraverso decine di eventi gratuiti (con registrazione obbligatoria) in città, il Festival esplorerà numerose tematiche di stretta attualità non solo per gli agricoltori, ma anche per i cittadini. Si parlerà, infatti, di alimentazione e scienza, sostenibilità e tutela ambientale, innovazione tecnologica e benessere animale. "In questo contesto - ha ricordato Alessandro Beduschi - si inserisce da diversi anni la partecipazione di Regione Lombardia, con l'acquisizione di servizi per l'organizzazione di iniziative. Per questa edizione, Regione curerà un incontro divulgativo dedicato al biologico, con la partecipazione di nutrizionisti e chef, un 'agricoltour', cioè una visita guidata in un'azione agricola biologica e tre giorni di 'Bio detective', laboratori dedicati ai bambini". "Con il Food & Science Festival - ha concluso l'assessore Beduschi - gli organizzatori hanno saputo guardare al futuro già anni fa, abbinando i concetti di innovazione e agricoltura. Il futuro nel frattempo è arrivato e chiede al settore di raccogliere la sfida della sostenibilità ambientale e di regole sempre più severe, utilizzando la tecnologia per continuare a assicurare cibo di qualità a tutti noi". (Com)