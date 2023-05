Speciale scuola: Turchia, condannata cantante pop Gulsen per commenti su scuola religiosa dove ha studiato Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale della Turchia condannato la celebre cantante pop, Gulsen Bayraktar Colakoglu, a dieci mesi di reclusione con sospensione della pena per "istigazione all'odio" in seguito alle affermazioni fatte sulle scuole religiose “Imam Hatip”. Lo ha riferito l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Gulsen, conosciuta nel mondo della musica con il suo nome di battesimo, era stata arrestata a casa sua a Istanbul e portata in tribunale il 25 agosto 2022 per un commento sulle scuole religiose in un video che aveva fatto scalpore sui social media in cui aveva legato la “perversione” di un membro della sua band all’aver frequentato una di queste scuole religiose. Nella testimonianza rilasciata presso la stazione di polizia prima di essere incarcerata, Gulsen aveva dichiarato che il filmato che la ritraeva era frutto di un malinteso, poiché era stato girato mentre scherzava con un collega. "Non si trattava di un discorso che ho fatto ai partecipanti al concerto o ai media", aveva dichiarato. Dopo quattro giorni di carcere, l'Alta corte aveva deciso di rilasciare la cantante e metterla agli arresti domiciliari, ma un altro tribunale aveva poi revocato le misure cautelari. In seguito, il divieto di lasciare il Paese era stato revocato in cambio del deposito di una cauzione di 250.000 lire turche (oltre 11 mila euro). Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e molti membri del suo partito Giustizia e sviluppo (Akp) sono laureati nelle scuole religiose “Imam Hatip”, originariamente istituite per formare gli imam. (Tua)