Speciale scuola: Serbia, Alta Procura, ragazzo non è responsabile penalmente per sparatoria nella scuola di Belgrado

- L'Alta Procura di Belgrado ha affermato che Kosta Kecmanovic, lo studente protagonista della sparatoria di stamane nella scuola primaria Vladislav Ribnikar di Belgrado, non ha la responsabilità penale per l'accaduto. Secondo la legge serba, Kecmanovic "non è perseguibile penalmente perché non ha compiuto i 14 anni", scrive la Procura sul sito web. Per ordine della stessa al padre del ragazzo è stata disposta una detenzione di 48 ore per il sospetto che abbia commesso il reato di "gravi reati contro la sicurezza generale". La Procura ha aggiunto che è stato anche ordinato che il sangue del ragazzo sia prelevato per l'analisi tossicologica, al fine di determinare se fosse sotto l'effetto di alcol, stupefacenti o altre sostanze psicoattive al momento del reato commesso. (Seb)