Speciale scuola: Serbia, fa una strage a scuola e poi chiama la polizia, il 13enne aveva una lista di obiettivi da colpire

- Il volto era impassibile quando ha estratto pistole e caricatori dalla tasca per sparare sui compagni. Kosta Kecmanovic, protagonista della strage che si è consumata a Belgrado nella scuola Vladislav Ribnikar, era conosciuto come “un ottimo ragazzo” di 14 anni ancora da compiere. Il padre è un radiologo, la madre avvocato, e Kosta è iscritto nell’istituto che riunisce elementari e medie a Vracar, il quartiere “bene” della capitale serba. Una conferenza stampa tenuta dai ministri di Interno, Istruzione e Salute ha aggiunto dettagli inquietanti ad una storia già incredibile e senza lieto fine, che vede un bilancio di 9 vittime, otto alunni e un addetto alla sicurezza, per una sparatoria avvenuta a lezioni appena cominciate. I feriti sono 7, sei minori e un’insegnante: una ragazza è stata sottoposta ad un’operazione urgente e presenta delle gravi lesioni cerebrali, una seconda persona sarebbe ugualmente in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dal capo della polizia, Veselin Milic, è stato il ragazzo a chiamare con il suo telefonino le forze dell’ordine, pronto a farsi arrestare. Gli agenti lo hanno trovato nel cortile dell’istituto, con due pistole e 4 bottiglie molotov nelle tasche del giubbotto. (Seb)