Speciale scuola: Serbia, arrestata anche la madre del ragazzo autore della strage a Belgrado

- Anche la madre del ragazzo che ha compiuto una strage in una scuola di Belgrado è stata arrestata. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic in conferenza stampa, spiegando che l'autore dell'attacco è stato portato in una struttura specializzata in neuropsichiatria. "Da questo momento il ragazzo è in un posto speciale, verrà ricoverato in una sezione apposita della clinica di neuropsichiatria. Suo padre, in quanto proprietario di un'arma che chiaramente custodiva illegalmente, nonostante avesse tutti i permessi, è stato arrestato, e anche sua madre è stata presa in custodia", ha detto Vucic. (Seb)