Speciale scuola: Germania, bambine accoltellate a Berlino, movente né politico né religioso

- L’accoltellamento di due bambine in una scuola di Berlino non ha un movente né politico né religioso. È quanto comunicato dal ministero dell’Istruzione della città-Stato. Come riferisce il quotidiano “Bild”, un 39enne ha ferito con un coltello due alunne della scuola evangelica di Mainzer Strasse, nel quartiere dì Neukolln. Di sette e otto anni, le minori sono attualmente ricoverate in ospedale, con una in pericolo di vita e l’altra che presenta lesioni gravi. L’aggressore non ha alcun legame con le bambine e soffrirebbe di disturbi mentali. L’autore degli accoltellamenti non ha opposto resistenza all’arresto da parte della polizia. (Geb)