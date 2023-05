Torino: Laus (Pd) su caso Rear, il mio impegno politico aumenterà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi si chiede cosa farò politicamente si può rispondere tranquillamente che il mio impegno politico aumenterà e non si scalfirà a partire dalle prossime elezioni regionali. Sarò come sempre un protagonista attivo. Lo scrive il deputato del Partito Democratico Piemontese Mauro Laus commentando l'indagine a suo carico rispetto alla cooperativa di servizi Rear. "Oggi vanno all’incasso i miei detrattori (in questa partita) poi incasserò io e tutti i cittadini che non mi hanno fatto mai mancare il loro sostegno.Dalle legittime indagini della guardia di finanza e dalla procura mi difenderò nelle sedi competenti come fanno tutti i cittadini italiani, dallo sciacallaggio me la caverò da solo, fortunatamente arrivo dall’ultimo banco, sono strutturato psicologicamente e mentalmente", conclude Laus. (Rpi)