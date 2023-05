Abruzzo: consigliere Marcozzi, ancora troppi interrogativi su fondi per centri antiviolenza e case rifugio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Devo inoltre denunciare carenze organizzative in tutta la macchina burocratica, su cui è necessario mettere ordine a 360 gradi. Abbiamo scoperto, ad esempio, che una parte consistente dei fondi dedicati al sostegno abitativo e al reinserimento nel lavoro per le donne, è finita alle attività di un Centro per uomini maltrattanti. Un'operazione consentita, ai sensi del Dpcm del 16 novembre 2021, ma sulla cui opportunità rimangono dubbi viste le altre linee di finanziamento già dedicate agli uomini maltrattanti. Una pratica di vasi comunicati tra fondi per donne maltrattate e uomini maltrattanti che sembra essere, purtroppo, a senso unico", ha sottolineato Marcozzi, che ha aggiunto: "Nessuna schiarita nemmeno sulle modalità di redazione della graduatoria per l'assegnazione dei fondi. Ciò che sappiamo è che, ad oggi, si fa ancora riferimento a un regolamento del 2007, nonostante la normativa nazionale abbia aggiornato i criteri di assegnazione dei fondi nel 2014". (Gru)