Decreto Migranti: Bicchielli (Nm), approccio programmatico per uscire da emergenza

- "Il merito di questo governo è aver saputo imporre il tema delle migrazioni all'ordine del giorno dell'Unione europea, aiutato dal Papa che ha recentemente lanciato un appello alle istituzioni comunitarie a non lasciare l'Italia sola. Ma soprattutto di aver scritto un provvedimento che ci porta fuori da un approccio di emergenza permanente e inizia a dare risposte programmatiche a un problema che è ormai strutturale, scontrandosi con le contraddizioni di una sinistra che predica un'accoglienza illimitata, ma rifiuta la logica della programmazione: noi vogliamo far entrare chi ne ha diritto e coloro ai quali possiamo offrire una reale opportunità". Lo ha detto il vicepresidente del gruppo Noi moderati alla Camera, Pino Bicchielli, in sede di dichiarazione di voto per la ratifica del decreto Migranti. "La programmazione dei flussi per il triennio 2023 -2025 introdotta dal decreto vuole meglio intercettare le esigenze del mercato del lavoro e consentire la promozione di iniziative premiali di più lungo periodo con i Paesi di provenienza - ha continuato il parlamentare -. Sono state semplificate le procedure per gli ingressi regolari e inasprite le pene per i trafficanti di morte". (Rin)