Speciale difesa: Algeria, al via procedure per acquisto quattro aerei anfibi dalla russa Beriev

- Il ministero della Difesa dell'Algeria ha avviato le procedure per l'acquisizione di quattro aerei anfibi multiruolo di fabbricazione russa Beriev con una capacità di 12.000 litri, che saranno consegnati entro quest'anno. Lo ha rivelato il ministro dell'Interno, delle comunità locali e dell'urbanistica dell'Algeria, Ibrahim Murad, in dichiarazioni riprese dal quotidiano "Ennahar". "È iniziato lo sviluppo di droni di fabbricazione algerina attraverso l'iniziativa lanciata dalla Delegazione nazionale per i grandi rischi", ha aggiunto il ministro. Murad ha indicato che saranno "assunti lavoratori stagionali per rafforzare la vigilanza e il primo intervento in coordinamento con i servizi forestali, oltre a condurre esercitazioni sul campo virtuale per il verificarsi di incendi per determinare il grado di prontezza ed efficacia nell'affrontare potenziali incendi". (Ala)