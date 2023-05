Sardegna: Coldiretti, movimentazione bovini a rischio, Regione trovi soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Movimentazione degli animali di nuovo a rischio e ancora una volta a pagarne il prezzo sono gli allevatori sardi. Riesplode in tutta l’isola, ma in particolare tra Nuorese e Oristanese, il problema sulla movimentazione di ovini e bovini, concessa solo previo test Pcr su ogni capo, a causa dei vincoli imposti dalla Regione sulle malattie animali, dalla Blue Tongue a quella Emorragica del Cervo. A essere colpite da questi provvedimenti, sottolinea Coldiretti Sardegna, sono le aziende sarde di allevamento che già fronteggiano i forti rincari e che oggi sarebbero ancora più in difficoltà per gli elevati costi dei test. (segue) (Rsc)