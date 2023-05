Sardegna: Coldiretti, movimentazione bovini a rischio, Regione trovi soluzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché proprio in caso di blocco alla movimentazione “gli allevatori rischierebbero un ulteriore gravissimo danno considerato che devono rispettare le norme europee su pascolamento e condizionalità - aggiunge Cualbu - insomma, oltre al danno, la beffa. Spetta, ora, all’assessorato il compito di trovare una soluzione e superare questi cavilli burocratici che mettono a repentaglio le attività economiche delle tantissime aziende di allevamento che da centinaia di anni fanno la transumanza e, in questo periodo in particolare, riportano gli animali nei propri terreni - conclude Cualbu - che sia con una nota esplicativa o con un decreto serve un intervento immediato”. (Rsc)