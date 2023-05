Tunisia: capo del Fronte di salvezza nazionale Chebbi, “sarò arrestato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ahmed Nejib Chebbi, capo del Fronte di salvezza nazionale, alleanza che riunisce le principali forze di opposizione al presidente della Tunisia, Kais Saied, si aspetta di essere arrestato con l’accusa di “cospirazione contro la sicurezza dello Stato”. Lo ha riferito il sito web di informazione “Tunisie Numérique”. “Non collaborerò con il giudice, non interagirò con nessuno e non dirò nulla. La nostra battaglia è politica”, ha dichiarato Chebbi, oggi, durante una conferenza stampa tenuta presso la sede del Partito repubblicano tunisino. “Sarò messo in prigione e non accetterò le visite della mia famiglia, perché non accetto le circostanze in cui si svolgono le visite, soprattutto da quando sono andato a trovare mio fratello, Issam Chebbi”, ha aggiunto. Ieri, il primo giudice istruttore del polo giudiziario anti-terrorismo ha inviato una lettera ufficiale al consiglio dell’Ordine regionale degli avvocati di Tunisi, informandolo dell’apertura di un procedimento giudiziario a carico di quattro legali, in relazione al fascicolo di cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato. Secondo i dati forniti da una “fonte informata” all’emittente radiofonica tunisina “Mosaique fm”, i quattro avvocati sono, oltre ad Ahmed Nejib Chebbi, Bochra Belhaj Hmida, Ayachi al Hamami e Noureddine Bhiri, quest’ultimo arrestato con un diverso capo d’accusa. (Tut)