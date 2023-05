Ue: Guidesi, politica monetaria Bce non ha portato ai risultati prefissati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica monetaria “attuata dalla Bce con l'aumento dei tassi di interesse non ha portato ai risultati prefissati, cioè all'abbassamento dei prezzi e alla diminuzione dell'inflazione". Lo ha dichiarato l’assessore di Regione Lombardia allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, a margine della conferenza stampa sull’andamento del comparto edilizia e costruzioni in Lombardia del 2022. “Noi segnaliamo che tutto quello che fin qui è stato fatto, coerentemente con una politica monetaria tradizionale, non sta funzionando. A questo punto bisogna cercare di cambiare idea”, ha concluso Guidesi. (Rem)