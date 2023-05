Romania: premier Ciuca, agricoltori beneficeranno di risarcimento per 50 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori romeni beneficeranno di un risarcimento per un importo totale di 50 milioni di euro, a seguito delle perdite subite nel contesto delle importazioni di grano dall'Ucraina. Lo ha annunciato il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca all'inizio della riunione di governo. "La Commissione europea propone di concedere una seconda tranche di compensazione per gli agricoltori romeni, stimata in circa 30 milioni di euro. Questo denaro si aggiunge agli importi approvati dalla decisione del governo, in modo che gli agricoltori romeni beneficeranno di un totale di 50 milioni di euro", ha detto Ciuca. Il ministro dell'Agricoltura, Petre Daea, ha aggiunto che la Romania ha avuto una condotta "corretta" ed "efficiente" dal punto di vista istituzionale e legislativo nello sforzo di ottenere il sostegno dell'Ue per gli agricoltori interessati dalle importazioni ucraine. (segue) (Rob)