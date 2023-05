Romania: premier Ciuca, agricoltori beneficeranno di risarcimento per 50 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daea ha ricordato che le autorità romene hanno preparato l'atto normativo per attuare la seconda forma di sostegno finanziario per gli agricoltori, non appena la decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. "La misura mirata a quasi 30 milioni di euro sarà operativa e noi siamo pronti, nel momento in cui comparirà il regolamento in Gazzetta Ufficiale. Siamo pronti con l'atto normativo a mettere a disposizione le somme adeguate per sostenere le scorte di tre prodotti: mais, girasole e colza", ha spiegato Daea. Il ministro ha ricordato la decisione della Commissione europea di attivare la clausola di salvaguardia per le importazioni di grano, mais, girasole e colza dall'Ucraina, misura che sarà in vigore fino al 5 giugno. (Rob)