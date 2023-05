Paesi Bassi-Ucraina: Zelensky incontra presidente della Corte dell'Aia Hofmanski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato oggi il presidente della Corte internazionale penale dell'Aia, Piotr Hofmanski. A renderlo noto è stato lo stesso Zelensky, spiegando che ha preso parte al colloquio anche il cancelliere della Corte dell'Aia, Osvaldo Zavala Giler. "Portare davanti alla giustizia tutti i responsabili dei crimini di guerra contro l'umanità e del genocidio del popolo ucraino è di fondamentale importanza per l'Ucraina. Per noi, il risultato sono solo sentenze concrete per tutti i criminali di guerra russi, inclusa la leadership del Paese aggressore", si legge nel messaggio del presidente ucraino.(Kiu)