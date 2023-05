Algeria: autorità chiedono status di membro permanente in comitato esecutivo Afripol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Algeria hanno chiesto che il Paese assuma lo status di membro permanente del comitato esecutivo dell'Ufficio della polizia africana (Afripol). È quanto emerso in un comunicato stampa della sicurezza nazionale. Il direttore della polizia algerina, Farid Ben Cheikh, sta partecipando ai lavori dell'undicesima sessione del comitato direttivo di Afripol in corso tra ieri e oggi a Tunisi, alla presenza di molti leader e capi di polizia africani. “Il direttore generale della sicurezza nazionale ha sostenuto il rigoroso rispetto dei principi fondamentali stabiliti nello statuto di Afripol, in particolare per quanto riguarda l'elezione di un nuovo ufficio esecutivo all'assemblea generale prevista per ottobre 2023”, ha spiegato il comunicato. Ben Cheikh ha quindi chiesto che l’Algeria ottenga lo status di membro permanente dell’ufficio esecutivo “in riconoscimento del suo ruolo centrale nel porre le basi di questo meccanismo e dell'importanza che attribuisce alla promozione della sicurezza e della pace nel continente africano”.(Ala)