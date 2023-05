Speciale difesa: Esercito, Crosetto, "palestra di italianità" nella storia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Esercito è stato “una palestra di italianità” nella storia del Paese. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel messaggio in occasione del 162mo anniversario della Costituzione dell’Esercito italiano. “Possiamo dire, senza il timore di essere smentiti, che non saremmo qui, nel modo in cui siamo, senza di esso”, ha detto Crosetto. (Res)