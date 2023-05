Speciale difesa: i tre palestinesi uccisi a Nablus appartenevano alle Brigate Al Qassam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre palestinesi uccisi durante l’incursione delle Forze di difesa israeliane (Idf) a Nablus, in Cisgiordania, appartenevano alle Brigate del martire Ezzeddin al Qassam, braccio armato del movimento di resistenza islamica Hamas. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese con sede a Gaza “Shehab”, citando un messaggio scritto sul canale telegram dalle brigate al Qassam. Nel testo si leggono anche i loro nomi, Hassan Katnani, Maad al Masry, Ibrahim Jabr, definiti “gli eroi dell’operazione della Valle del Giordano”, in riferimento all’attacco compiuto lo scorso 7 aprile, costato la vita a tre donne israeliane, una madre e le sue due figlie. Anche sui siti web delle brigate Al Qassam e di Hamas si menziona “il martirio” dei tre “combattenti” palestinesi, mentre il quotidiano israeliano “Times of Israel” riferisce soltanto della morte di due di loro, Katnani e Masri. (Res)