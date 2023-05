Speciale difesa: Crosetto, non esistono medaglie per premiarvi, italiani fieri di voi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Non esistono medaglie per premiare ciò che fa l’Esercito quotidianamente per gli italiani, in Patria e all’estero, e per tutti coloro che ne hanno bisogno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel messaggio in occasione del 162mo anniversario della Costituzione dell’Esercito italiano. “Non esistono parole per esprimere la nostra gratitudine a quanti sono Caduti in ogni tempo e in ogni luogo, nell’adempimento del servizio, e ai nostri Veterani. Non ci sono lacrime per lenire il dolore delle loro straordinarie famiglie, per esprimere la nostra vicinanza e il nostro affetto”, ha detto il ministro. “Sappiate che gli italiani sono fieri di voi, ed io per primo”, ha aggiunto Crosetto. (Res)