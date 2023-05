I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: informazioni contrastanti di Usa e fonti locali su attacco droni a Idlib - Informazioni contrastanti tra militari Usa e fonti locali si sono diffuse ieri sull’obiettivo di un attacco sferrato con droni nella campagna di Idlib, nell’omonimo governatorato della Siria nord-occidentale. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Il Comando centrale degli Stati Uniti, infatti, ha annunciato di aver colpito uno dei comandanti dell’organizzazione terroristica al Qaeda, senza tuttavia specificarne l’identità. Di contro, fonti del Sohr hanno riferito che l’uomo ucciso nell’attacco si chiamava Lotfi Hassan, aveva 60 anni ed era stato colto dalla morte mentre faceva pascolare il suo gregge di pecore su un terreno nei pressi del villaggio di Qurqania, nella campagna di Idlib, quando un attacco missilistico aveva colpito un allevamento di pollame, a seguito del presunto “furto di un drone appartenente alla Coalizione internazionale” a guida Usa. Inoltre, gli abitanti del villaggio hanno dichiarato che Hassan non faceva parte di alcun gruppo militare. (segue) (Res)