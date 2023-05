© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: esperti Onu denunciano condanna a morte di tre oppositori a progetto Neom - Gli esperti di diritti umani dell’Organizzazione delle Nazioni Unite hanno denunciato ieri l’esecuzione imminente in Arabia Saudita della condanna a morte di tre membri della tribù Huwaitat, schierata con gli oppositori al progetto della megalopoli “intelligente” nel deserto, Neom, sul Mar Rosso. Lo ha riferito il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”. La tribù di Huwaitat abita nella regione desertica del nord-ovest dell’Arabia Saudita, dove dovrebbe sorgere la megalopoli futuristica Neom, costata 500 miliardi di dollari e voluta dal principe ereditario, Mohammed bin Salman. La città, secondo il progetto ancora in fase di realizzazione, dovrebbe avere forma lineare ed essere lunga 170 chilometri. Di qui l’altro nome con cui è nota, The Line+. I tre uomini erano stati condannati a morte lo scorso 5 agosto, con l’accusa di “terrorismo”. Le loro sentenze erano state poi confermate a gennaio ma, in realtà, sarebbero stati arrestati per aver resistito alle deportazioni forzate in nome del progetto Neom. Per altri tre membri della tribù Huwaitat, invece, sui quali pendeva lo stesso capo d’accusa, sono state disposte pene detentive dai 27 ai 50 anni. Quanto alla condana a morte dei primi tre, secondo gli esperti Onu, il diritto internazionale prevede che gli Stati che non hanno ancora abolito la pena di morte possono ricorrervi solo per i reati più gravi, come l’omicidio volontario. (Res)