I fatti del giorno - Italia (4)

18 ottobre 2021

- Maltempo: Bonaccini, a breve valuteremo danni per partire con ricostruzione - In pochi giorni valuteremo i danni per partire con la ricostruzione. Lo ha detto il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in un incontro con i sindaci dei comuni alluvionati. “Come abbiamo sempre fatto riusciremo a ricostruire. Nelle prossime ore, insieme a tutti coloro che hanno il compito di monitoria, saremo attenti ai fenomeni di franosità”, ha aggiunto. “Siamo come un ‘sol uomo’ per ripartire il prima possibile”, ha ribadito Bonaccini. (segue) (Rin)