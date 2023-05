I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Professioni: Sangiuliano, ricordare importanza corpi intermedi - Il ministero della Cultura e il commercialista "sembrano due posizioni distanti, ma in realtà dobbiamo ricordarci dell’importanza dei corpi intermedi, che sono un momento di trasmissione delle esigenze delle chiamate che vengono dal basso fino ad arrivare alle istituzioni e credo che i commercialisti in questo senso giochino un ruolo fondamentale”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione degli Stati generali dei commercialisti 2023. “La cultura è una immensa opportunità per un Paese come l’Italia perché la storia ci ha dato una stratificazione unica al mondo di culture, dal mondo greco a quello romano, passando per arabi, normanni e fenici. Una sovrapposizione di identità storiche che ci hanno lasciato un grande patrimonio artistico e culturale. Il ruolo del commercialista entra in ballo quando si creano le imprese culturali, i grandi musei stanno diventando delle vere e proprie imprese e non dobbiamo dimenticarci del teatro e del cinema. Per questo abbiamo pensato di varare una commissione dei commercialisti rivolta alle problematiche e ai temi del mondo culturali”, ha concluso il ministro. (Rin)