- Usa: inviato per il clima Kerry invitato in Cina per colloqui - L'inviato presidenziale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry, ha annunciato di essere stato invitato a recarsi in Cina per condurre colloqui in merito alla crisi climatica globale "nel prossimo futuro". Il funzionario ha aggiunto di aver già ricevuto il via libera del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, precisando però che le tempistiche restano ancora da definire. Kerry ha spiegato che Washington si aspetta dalla Cina segnali su una serie di questioni, a cominciare da piani per la riduzione delle emissioni di metano e per accelerare la transizione dal carbone. "(La crisi climatica) va affrontata cooperando, a prescindere da altre divergenze che possono esistere" tra i due Paesi, ha dichiarato l'inviato. Riferendosi a Stati Uniti e Cina, Kerry ha detto che "le due maggiori economie, i principali responsabili di questo problema, devono essere in grado di collaborare per aiutare a risolverlo". (segue) (Res)