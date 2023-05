© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Cina, posizione su dossier “non è cambiata” dopo voto risoluzione Onu - La Cina non considera la guerra in Ucraina come “un’aggressione da parte della Federazione Russa”, nonostante la scorsa settimana abbia votato a favore di una risoluzione delle Nazioni Unite che descrive il conflitto in quei termini. “La posizione della Cina sul dossier non è cambiata e il voto espresso non ha nulla a che vedere con la telefonata tra i presidenti” Xi Jinping e Volodymyr Zelensky del 26 aprile scorso, ha dichiarato la missione permanente di Pechino in Unione europea. Quello della Cina “è stato un voto sull'intero testo della risoluzione e non può essere considerato una mera approvazione del paragrafo” che fa riferimento all’aggressione russa, aggiunge la missione. La Cina e l’India hanno infatti votato a favore della risoluzione intitolata "Cooperazione tra le Nazioni Unite e regionali e altre organizzazioni: cooperazione tra Nazioni Unite e Consiglio d'Europa", astenendosi tuttavia sul passaggio più delicato, in cui si fa riferimento all'aggressione da parte della Federazione Russa contro l'Ucraina", e "contro la Georgia prima di quella". (segue) (Res)