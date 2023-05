Giustizia: Sisto, tetto budget a uffici giudiziari per contenere costi intercettazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per reati altri da mafia e terrorismo, "la direzione in cui intende muoversi il governo è quella di limitare l'utilizzo dei captatori informatici che determina il rilevantissimo vulnus alla segretezza delle comunicazioni e di ridurre i costi delle intercettazioni attraverso l'omogeneizzazione delle tariffe che possono essere richieste dalla aziende" e "in prospettiva di assegnare a ogni ufficio giudiziario un budget che non possa essere superato annualmente nella gestione di questa forma di indagine che, altrimenti, sfugge economicamente a ogni forma di controllo". Lo ha chiarito Francesco Paolo Sisto viceministro della Giustizia, rispondendo a un'interrogazione di Azione-Italia viva, nell'Aula del Senato. (Rin)