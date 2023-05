Pnrr: Fitto, spendere risorse in modo serio e responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla fase di attuazione del Pnrr “abbiamo il dovere di spendere le risorse in modo serio e responsabile” e sviluppare una capacità di semplificazione nell’utilizzo delle risorse. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione degli Stati generali dei commercialisti 2023. La sfida, secondo Fitto, è da affrontare con “un’operazione verità”. “La flessibilità dell’uso risorse del Pnrr e della coesione rappresenta un’opportunità nell’interlocuzione con il sistema produttivo e per il sistema degli incentivi”, ha aggiunto Fitto. (Rin)