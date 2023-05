Medio Oriente: Cisgiordania, palestinese uccisa dopo aver accoltellato un israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo israeliano è stato leggermente ferito in un attacco con coltello nella città di Huwara, in Cisgiordania, perpetrato da una donna palestinese colpita e uccisa dai militari di Israele. Secondo il servizio di ambulanza israeliano Magen David Adom, il giovane di 20 anni è stato curato sul posto per una ferita da arma da taglio alla spalla e portato in ospedale. Il ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese ha dichiarato che la donna è stata portata in condizioni critiche all'ospedale Rafidia, nella città di Nablus, in Cisgiordania, dove è stata successivamente dichiarata morta. La donna si chiamava Eman Ziyad Ahmed Odeh e aveva 26 anni. Huwara è stata a lungo una zona critica in Cisgiordania poiché è una delle poche città palestinesi che gli israeliani attraversano regolarmente per raggiungere gli insediamenti. Ci sono piani per costruire una tangenziale per i coloni per evitare di dover attraversare la città, ma i lavori di costruzione sono stati bloccati. L'attacco con coltello di oggi è avvenuto poche ore dopo che le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso tre uomini armati palestinesi nella vicina Nablus. Due degli uomini uccisi oggi sono stati accusati di aver ucciso Lucy Dee e le sue figlie Maia e Rina in un attacco a colpi di arma da fuoco nella Valle del Giordano il mese scorso. Le tensioni tra Israele e i palestinesi sono state alte nell'ultimo anno: l'esercito israeliano ha condotto incursioni notturne in Cisgiordania in seguito a una serie di attacchi terroristici palestinesi mortali. Gli aggressori palestinesi in Israele e in Cisgiordania hanno ucciso 19 persone dall'inizio dell'anno e ne hanno ferite molte altre gravemente. Inoltre, almeno 100 palestinesi sono stati uccisi dall'inizio dell'anno, la maggior parte durante attacchi o durante scontri con le forze di sicurezza. Alcuni erano civili non coinvolti e altri sono stati uccisi in circostanze che sono oggetto di indagine. (Res)