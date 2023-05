Giustizia: Sisto, elaborare sistema che limiti preventivamente diffusione intercettazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di intercettazioni "appare necessario prevenire, più che sanzionare". Lo ha detto Francesco Paolo Sisto viceministro della Giustizia, rispondendo a un'interrogazione di Azione-Italia viva, nell'Aula del Senato. "Occorre elaborare un sistema che limiti preventivamente, il più possibile, la diffusione delle intercettazioni, soprattutto se irrilevanti, a tutela in via prioritaria del cittadino, se non coinvolto nell'attività investigativa, ma anche della segretezza delle investigazioni stesse", ha spiegato. (Rin)