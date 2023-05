Milano: cercano di rapinare due giovani alla MM Moscova, Carabinieri denunciano quattro minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano, nella notte i Carabinieri, impegnati nei servizi straordinari per la sicurezza degli hub del trasporto pubblico, hanno denunciato quattro minorenni egiziani, tutti pregiudicati, per una tentata rapina all’interno della fermata metro “Moscova”. Alle 23:30 circa due ragazzi, entrambi italiani, di 25 e 26 anni, si trovavano sulle scale mobili della fermata metro “Moscova” per raggiungere l’uscita, quando, all’improvviso, un gruppo di quattro giovani nordafricani, alle loro spalle, ha bloccato il movimento delle scale e li ha raggiunti di corsa, aggredendoli. Dopo averli strattonati e minacciati pretendendo “il telefono o i soldi”, i quattro nordafricani sono scappati verso l’uscita per la reazione dei due ragazzi, riusciti a divincolarsi. All’uscita, però, sono sopraggiunti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che li hanno circondati e bloccati in sicurezza. Identificati, i quattro sono risultati tutti minori – tre 17enni e un 15enne - di nazionalità egiziana. Tutti sono arrivati in Italia – in Sicilia - tra l’estate e il novembre 2022. Tutti si sono allontanati già diverse volte dalle Comunità per minori non accompagnati dove sono stati ospitati: tra Messina, Catania, Roma, Pesaro e Milano e hanno fatto registrare episodi di tenore analogo a quello per cui sono stati denunciati ieri dai Carabinieri. I quattro sono stati ricollocati presso due comunità di Milano e Cremona. (Com)