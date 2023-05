Roma: Milani (Fd'I), su Ztl fascia verde Gualtieri capisca che piano penalizza cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "comincia a capire, dopo le proteste dei cittadini, che il modo con cui vuole affrontare l'inquinamento dell'aria di Roma proprio non funziona. A forza di deroghe il sindaco di Roma si renderà conto che saranno penalizzati solo i cittadini proprietari di mezzi privati". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Massimo Milani. "Non si conseguirà, peraltro, l'obiettivo di riduzione delle Pmi, ma si creeranno solo enormi difficoltà alle fasce di reddito più basse, non in grado di sostituire auto vecchie con auto nuove - aggiunge -. Con la conseguenza che i cittadini romani residenti e i non residenti saranno costretti ad usare mezzi pubblici, obsoleti, inquinanti, e soprattutto quasi assenti". (Com)