Professioni: Pichetto, tema sostenibilità sfidante per commercialisti, disposto ad allargare tavolo Esg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della sostenibilità “è un tema sfidante della nuova professione dei commercialisti”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione degli Stati generali dei commercialisti 2023. “Per sviluppare una vera finanza sostenibile, presso il ministero è attivato un tavolo di coordinamento su Esg. Non sarò io a dire no ad un allargamento del tavolo ai commercialisti”, ha aggiunto il ministro. (Rin)