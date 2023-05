Roma: circa una sessantina di emendamenti sulla delibera stadio a Pietralata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati presentati circa 60 emendamenti alla delibera che definisce l'interesse pubblico per il progetto sullo stadio della As Roma a Pietralata. Circa una ventina quelli di maggioranza e circa una quarantina quelli delle opposizioni. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alla fine della discussione generale in Aula Giulio Cesare. Successivamente gli uffici dovranno valutare l'ammissibilità degli stessi e il numero sarà quindi ridefinito. (Rer)