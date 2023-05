Spagna: Nuccio Ordine riceve premio Principessa della Asturie per Comunicazione e Scienze umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il filosofo e professore Nuccio Ordine è stato insignito del prestigioso premio Principessa delle Asturie 2023 per la Comunicazione e le Scienze umane. Nelle motivazioni della giuria si indica la sua "difesa delle discipline umanistiche e il suo impegno per un'educazione e dei valori radicati nel pensiero europeo più universale". Per i giudici, Ordine "instaura un dialogo con la società contemporanea per trasmettere, soprattutto ai più giovani, che l'importanza della conoscenza risiede nel processo stesso dell'apprendimento. Il suo lavoro accademico, incentrato su figure rilevanti del Rinascimento, mette in luce la necessità di recuperare la ricchezza dell'umanesimo per le nuove generazioni". I premi sono destinati, secondo il regolamento, a riconoscere "il lavoro scientifico, tecnico, culturale, sociale e umanitario svolto da individui, istituzioni, gruppi di individui o istituzioni in campo internazionale". (segue) (Spm)