Spagna: Nuccio Ordine riceve premio Principessa della Asturie per Comunicazione e Scienze umane (2)

- Ordine è nato il 18 luglio 1958 nella cittadina calabrese di Diamante. Nel 1982 si è laureato in Lettere moderne presso la Facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università della Calabria e nel 1987 ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze letterarie: retorica e tecniche dell'interpretazione. È professore di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria ed è stato visiting professor presso università americane come Harvard, Yale e New York, ed europee come l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales e l'Ecole Normale Supérieure de Paris, nonché l'Ecole Normale Supérieure de Paris. (Spm)