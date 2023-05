Auto: come riconoscere un guasto al corpo farfallato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le diverse componenti che incidono sul funzionamento del motore sia a benzina che a diesel di una automobile c’è il corpo farfallato , un simpatico nome che indica la parte che ha la funzione di regolare la quantità di aria che entra all’interno del motore. Il nome di questa componente non è casuale, dato che si tratta di una valvola che contiene, al proprio interno, una sorta di farfalla che può aprirsi, lasciando passare più aria, oppure ruotare su sé stessa, regolando diversamente il passaggio dell’aria. La distinzione principale che riguarda il corpo farfallato è il meccanismo di funzionamento, se meccanico o elettronico. Nel primo caso, la farfalla viene azionata dal pedale dell’acceleratore: quando il guidatore dà gas, occorre più aria all’interno del motore. Se invece il sistema è elettrico, è collegato a una centralina la quale regolerà l’entrata dell’aria in base a diversi parametri. Cosa accade se questa componente non lavora più come dovrebbe? Per prima cosa occorre capirne le cause. Il più delle volte si tratta del corpo farfallato sporco, che viene quindi privato del suo funzionamento. Lo sporco deriva dal fatto che, essendo una componente del motore, possono depositarsi sostanze come olio o residui di vapore. Se il problema deriva quindi da una semplice manutenzione, è sufficiente eseguire una pulizia. (segue) (Rin)