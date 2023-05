Auto: come riconoscere un guasto al corpo farfallato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se invece si tratta di un corpo farfallato rotto, il problema sul funzionamento del motore sarà più evidente dato che entrerà troppa aria nel motore. Mentre nel primo caso procedere a una pulizia non è un’operazione complessa né costosa, in caso di rottura è di regola necessario procedere alla sostituzione del pezzo, come accade quando a rompersi sono i sensori. Il costo varia a seconda del modello e della marca di auto, oltre che dal tipo di alimentazione di auto. Quando si tratta di sostituire un corpo farfallato, il dubbio è su quale possa essere la sostituzione migliore. Il primo criterio è quello dell’alimentazione del motore, se a benzina o a diesel. Anche l’anno di produzione della macchina incide: se si tratta di un’auto un po’ vecchiotta è facile che il corpo farfallato non dovrà essere di ultima generazione. Successivamente, la scelta può ricadere su tre tipi di modelli: il corpo farfallato a filo, che è il primo modello di questa componente auto ed è adatto sia ai motori a diesel che a benzina. L’apertura della valvola è azionata da un filo collegato al pedale; il corpo farfallato elettromeccanico utilizza anch’esso un filo collegato al pedale ma, in aggiunta, ha un sensore di posizione della farfalla in modo da regolare con più precisione l'iniezione; il corpo farfallato elettronico è l’ultimo modello arrivato nel mondo delle auto (in origine era utilizzato solo nell’aviazione). La novità sta nella totale eliminazione del filo, sostituito con un piccolo motore elettrico che viene attivato dagli impulsi derivanti dal pedale dell'acceleratore. (Rin)