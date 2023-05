Università: al via alla Sapienza un nuovo servizio di video-interpretariato in Lis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo strumento per migliorare la fruizione dei servizi al pubblico andrà ad arricchire i supporti offerti dall'università Sapienza: presso le segreterie didattiche, quelle amministrative e gli sportelli per l'utenza esterna sarà possibile usufruire di un servizio di video-interpretariato in lingua dei segni italiana da remoto. La nuova risorsa, messa a disposizione da Veasyt srl, si attiva gratuitamente premendo un tasto da un'applicazione per tablet: un interprete Lis professionista si collegherà in videochiamata, nel giro di pochi secondi, per supportare la conversazione. (segue) (Com)