Università: al via alla Sapienza un nuovo servizio di video-interpretariato in Lis (3)

- La collaborazione con Veasyt ha visto una prima fase sperimentale con la messa a disposizione del servizio di video-interpretariato da remoto dei suoi dipendenti sordi, per garantire loro la possibilità di interagire con responsabili e colleghi udenti in autonomia: in orario di ufficio, entro 30 secondi dalla richiesta, un interprete Lis risponde alla videochiamata e supporta il dialogo tra la persona sorda e il suo interlocutore, traducendo simultaneamente tutto quello che viene detto. L'efficacia e il gradimento del servizio ha spinto l'Ateneo ad implementare l'offerta del video interprete anche a fruitori esterni. (Com)