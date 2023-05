© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto riconvocheremo il tavolo sul lavoro autonomo. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, in occasione degli Stati generali dei commercialisti 2023. Calderone ha evidenziato che per il lavoro autonomi un segnale importante del governo è stato dato con la legge sull’equo compenso, che “è un punto di partenza e non di arrivo”. (Rin)